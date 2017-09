Lokal crooner spiller på Toldkammeret

En af de få skandinaviske croonere har sin daglige gang i Helsingør, hvor han også udfolder sit musikalske talent. Søren Lampe har sat sig for at indfange jazzånden og fremhæve genrens spontanitet og evne til at komme ud over rampen. På den måde har han skrevet sig smukt ind i en meget lang tradition af tilbagelænet jazz. Den 7. september klokken 20 vender Søren Lampe tilbage på Toldkammerets hyggelige scene med hele fem dygtige jazzmusikere. De fire andre musikere er Søren Møller: piano, Per Gade: guitar, Thomas Ovesen: kontrabas, Karsten Bagge: trommer og Peter Fuglsang: diverse blæseinstrumenter.