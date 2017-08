Det er et stjernespækket program, nORD litteraturfestivalen i Helsingør har at byde på.

Litteratur-fest: Pontoppidan, Ditlevsen og Vesaas hyldes

Helsingør - 30. august 2017 kl. 16:09 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Litteraturfestivalen nORD på Kulturværftet i Helsingør byder på cremen indenfor nordiske forfattere samt musik og et flot familieprogram, skriver Frederiksborg Amts Avis. Ord kan formidle på mange måder, og det nordiske sprog kan samle os.

Det er udgangspunktet for den litteraturfestival nORD, som biblioteket og Kulturværftet i Helsingør står bag i dagene 14. til 16. september.

Her kan alle, der holder af det skrevne ord, få dejlige oplevelser med nogle af nutidens største nordiske forfattere, som er med til at hylde tre af datidens store navne.

Således bliver Henrik Pontoppidan hyldet i samtaler med musikeren Michael Falch, som har ladet sig inspirere af blandt andet Lykke Per samt forfatterne Iben Mondrup og Katrine Marie Guldager.

Morten Ramsland og Kirsten Hammann er andre kendte forfattere, man kan møde, når festivalen fredag den 15. september er blevet åbnet af borgmester Benedikte Kiær (K) og Åsa Linderborg, der er kulturchef på Svenska Aftonbladet.

Desuden giver bandet Uhørt koncert på Store Scene på Kulturværftet.

Tove Ditlevsen Tribute

Det er også om fredagen, man kan opleve en koncert med bandet Who Killed Bambi sammen med Pernille Rosendahl på vokal. Her kommer den højaktuelle norske forfatter Vigdis Hjorth og introducerer denne Tove Ditlevsen Tribute.

Baggrunden for litteraturfestivalen, som holdes for anden gang i dette regi, er, at Helsingør gerne vil være mødested for nordiske forfattere.

- Vi vil sætte fokus på det nordiske slægtsskab og holde fast i de ligheder, der er mellem vores lande. Vi vil inspirere, sprede læselyst og læseglæde og give publikum en fælles oplevelse, lyder det fra festivalleder Gro Frank Rasmussen.

Børn og familier

Det er ikke kun det voksne læsepublikum, der kan glæde sig.

Allerede om torsdagen deltager 850 skolebørn fra Helsingør i et helt specielt tilbud, og både fredag og lørdag er der et stort familieprogram, hvor forældre og bedsteforældre har mulighed for at tage børnene med til en række oplevelser. Og børnene kommer endda gratis ind.

Lørdag den 16. september kan man udover danske Henrik Saxgren og Lone Hørslev blandt andet også møde svenske Linda Bostöm Knausgård.

Forfatteren Tarjei Vesaas hyldes lørdag middag, når Dy Plambech, Agnes Ravatn og Guri Vesaas fortæller, og skuespillerne Thure Lindhardt og Charlotte Munck læser op af hans forfatterskab.

Nominerede til priser

Festivalen slutter, når de nominerede til Nordisk Råds litteraturpriser, Laura Lindstedt, Finland, Sissel Kampmann, Færøerne, Henrik Nor-Hansen, Norge, Vigdis Hjorth, Norge og de tre danskere Christina Hesselholdt, Rasmus Bregnhøj og Annette Herzog sætter sig tilrette på Store Scene.Billetsalget er allerede godt i gang. Det koster 110 kroner for en dag, 175 for to, og billetter sælges i receptionen på Kulturværftet og på Billetten.dk

På www.nordfestival.dk kan man læse meget mere om programmet til nORD festivalen i Helsingør.