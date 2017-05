Artiklen: Litauiske smuglere dømt for at sende kokain med Postnord

To litauiske statsborgere på 25 og 35 år blev mandag eftermiddag ved Retten i Helsingør idømt hver fire års ubetinget fængsel og udvisning af Danmark for indsmugling af lige under et kilo kokain med videreoverlevering for øje.

Den ene af mændene tog dommen til efterretning, mens den anden udbad sig betænkningstid. Det oplyser Nordsjællands Politi.