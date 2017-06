To vognfulde med tyvekoster fra litauernes biler står nu på politigården i Helsingør og venter på at blive lokaliseret. Foto: Andreas Norrie

Litauisk tyve-duo fængslet

Helsingør - 02. juni 2017 kl. 10:26 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To litauiske mænd er i et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør blevet varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage. De sigtes for adskillige indbrud - ikke mindst i Helsingør og Hornbæk.

De to mænd blev afsløret, da de gentagne gange havde sendt mystiske pakker med elektronik fra PostNords postbutik i Kvickly i Stjernegade. Elektronik som stammede fra nogle af de mange indbrud og tyverier fra biler, som Nordsjællands Politi nu sigter dem for.

De mange pakkeforsendelser viste sig at indeholde gps-udstyr og multimedieanlæg, som stammer fra indbrud i kostbare biler i Helsingør og Hornbæk.

Men det var ikke al elektronikken, som de to litauiske mænd havde fået sendt af sted. I deres to biler fandt politiet således i massevis af stjålne effekter, og de er nu transporteret ind til politigården i Helsingør, hvor efterforskerne er i gang med at lokalisere kosterne.

- Vi håber med anholdelserne at have fået sat en stopper for de mange indbrud i biler, der er foregået gennem de seneste fire-fem uger, siger politikommissær Mogens Mogensen, Nordsjællands Politi.

De to mænd nægter sig skyldige.