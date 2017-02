Litauisk direktør i stor sag om kokainsmugling

De nærmere omstændigheder bag anholdelsen af to litauiske statsborgere onsdag aften i en sag om indsmugling af 985 gram kokain fra latinamerikanske Peru er stadig mørkelagte. Men ved et grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Helsingør torsdag eftermiddag blev de to mænd på 33 og 24 år, hvoraf den ene er tilmeldt en adresse på villavejen Montebello Allé i Helsingør, foreløbig varetægtsfængslet i fire uger, oplyser anklager Line Precht Rosberg til Frederiksborg Amts Avis.

Inden dørene blev lukket blev de to mænd, som langt fra lignende rockere eller mafiamedlemmer, sigtet for at have indsmuglet de tæt på et kilo kokain med videreoverdragelse for øje. Det skulle være sket i samarbejde flere endnu ikke identificerede medgerningsmænd på et tidspunkt før 27. januar i år. De mænd oplyste gennem deres beskikkede forsvarer Poul Erik Petersen, at de nægtede sig skyldige ,og at de ikke ønskede at udtale sig på nuværende tidspunkt.