Litauere udvist efter indbrudsturné

- Det smager dejligt.

Klokken er 12.15 og borgmester Kim Valentin har forsigtig pillet plastikdækket af sin frokostret.

- Det er hakkebøf, Jeg elsker hakkebøf. Men jeg får det ikke så tit derhjemme. Min kone er ikke så vild med hakket kød, siger han.

Indholdet af den sorte bakke, som er inddelt i rum til bøf, sovs og kartofler, bliver lempet over på en hvid tallerken. Borgmestersekretær Ruth Tingsted har varmet frokosten i mikroovn - og der er rigeligt med sovs.

Bøffen indtages på borgmesterkontoret - hvor også Birgit Roswall, V, formand for social- og sundhedsudvalget, og Pia Foght, s, tidl. fmd. nu medlem af samme råd, er til stede.

Allesammen skal vi opleve borgmesteren spise den mad, som ældre i kommunen får leveret. Det skal Kim Valentin nemlig gøre indtil slutningen af januar.

- Jeg betragter det som en slags borgermøde eller en besigtigelse. Det er en hands-on oplevelse, siger borgmesteren og mener, at der er meget misinformation på ældremadsområdet.

Prøvesmagningen er kommet i stand på baggrund af en shitstorm mod Gribskov Kommunes madleverandør, Det danske Madhus. En datter til en borger i Ramløse lagde et billede på facebook af den nytårsmenu, hendes småtspisende mor var spist af med - og det gav tusinder af kommentarer.

- Men mange ser på det et halvt sekund og farer så ud, siger Kim Valentin og går i gang med bøffen.

- Ved denne prøvesmagning kan jeg danne min egen mening. Den er selvfølgelig subjektiv, men jeg mener, det sker på et ok grundlag.

Hvis dette havde været en almindelig frokost, havde der stået to halve på Kim Valentins frokosttallerken, så dagens portion er stor - og han må levne tre kartofler.

I hjemmet i Græsted står den på havregryn til morgenmad - og om aftenen er det borgmesteren, der stå bag kødgryderne. Her serveres tit asiatisk: wok, ris, kylling satai for eksempel, men også spaghetti bolognese og gullash for eksempel - sjældent sovs.

Kim Valentin dyrker en del sport - men betragter ikke sig selv som nogen ernæringsfanatiker. Han griner:

- Hvis jeg er ude, får den hele armen. Men jeg forsøger at undgå sukker og tomme kalorier. Jeg spiser også groft og ikke så meget salt.

Et par bidder inde i bøffen må borgmesteren dog række ud efter saltet og strø det henover retten, som også får en spids peber. Men hellere for lidt salt end for meget, er vi enige om. Heller ikke på smagssiden betragter Kim Valentin sig som nogen fanatiker.

- Men når jeg laver mad, tænker jeg over »umami«. Jeg tænker over, at de fem smage helst skal ind i det. Surt, sødt, salt, bittert og umami, forklarer han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag - om borgmesterens tanker, oppositionens tanker - og om Umami.

Der begæres nu byggestop for et hus under opførsel i Gammel Annisse. Det er beskeden fra Jesper Behrensdorff (K), formand for plan-og miljøudvalget i Gribskov, efter et møde i udvalget, som i enighed har besluttet at stoppe byggeriet. Byggestoppet begæres, efter at formanden har gransket sagen igen og har bedt administrationen tage stilling til, om der kan rejses tvivl om, hvorvidt man burde have foretaget partshøring, før byggetilladelsen blev givet. Og det kan der, lyder svaret nu. Derfor skal byggeriet stoppes og der skal foretages høring af de nærmeste tre naboer samt borgerforening og lokalråd, har udvalget bestemt.

- Da jeg overtager posten får jeg at vide, at der er givet byggetilladelse, og at bygherre opfylder betingelserne. Tvivlsspørgsmålet er, om der burde have været foretaget en høring. Jeg spørger, om man er 100 procent sikker på, at det er korrekt, at der ikke er foretaget høring og får at vide, at der kan stilles spørgsmål ved, om der skulle have været partshøring. Så jeg ser kun en mulighed, og det er at foretage høringen nu og også spørge lokalråd og borgerforeningen på grund af, at jeg har dyb respekt for den bevarende lokalplan, siger Jesper Behrensdorff.

- Det er en ulykkelig sag, og jeg kan kun beklage, at der ikke tidligere taget fat om sagen, før byggeriet gik i gang, siger han.

Både Annisse Lokalråd og Annisse Borgerforening har påpeget, at de mener, byggeriet er i strid med en bevarende lokalplan.

- Det mest specielle var nok en udstoppet ørn. Den solgte vi for 5.000 kr. En anden gang solgte vi en flere hundrede år gammel rustning til 10.000 kr., og en motorcykel såmænd, og generelt er der næsten ingen grænser. Men vi har også 900 kvm at gøre godt med, siger Jan Haarkjær fra Loppecenter på Jespervej. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Book en bod, og du får mulighed for at tjene en skilling på dine gamle ting eller fejlkøb, som du alligevel gerne vil af med. Det ordner loppecentret for dig. I den tidligere dagligvarebutik, senest var det Irma, der holdt til her, kan du for 150 kr. om ugen eller 500 kr. pr. måned sætte dine ting op med en pris og en stregkode på, og så sælger Jan Haarkjær tingene for dig.

Det kan også være et tøjstativ eller en glashylde for et mindre beløb, som du skal bruge at placere dine ting på. Det afgørende er det relativt nye koncept, som går ud på, at du har mulighed for at afsat dine bøger, cd´er, keramik, tøj og sko osv uden selv at være tilstede. Loppecenter tager dog 15 procent i provision.

Jan Haarkjær er indehaver af Loppecenter på Jespervej, og i weekenden fejrede han et års fødselsdag for butikken, som har været en stor succes. Så stor, at Haarkjær 3. november åbnede endnu en butik i Hundested.

- Jeg har fået ideen fra Komisen i Helsinge, og pludselig tog jeg chancen. Det var ikke noget, som jeg har gået og tænkt så længe over. Det var helt intuitivt, fortæller den 41-årige indehaver, som bor i Hillerød, men senest var købmand i Superspar i Vejby Strand.

- Jeg er optaget af genbrugstanken, og det er folk også, kan jeg mærke. Der er altid nogen i butikken, og vi holder åbent hver dag hele ugen. Vi kalder os også for et genbrugssupermarked, for det er både for sælgere og købere, fortæller Jan Haarkjær og byder på en kop kaffe.

Her og nu har den driftige mand bag loppecentret ikke nye planer, men man kan aldrig vide sig helt sikker. I november fik han også lavet pakkeshop i sin butik, og han stiller også væggene i lokalet til rådighed for lokale kunstnere, der måtte ønske at udstille malerier m.m. Det er allerede sket.