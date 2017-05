Anja Lytzen fra Hornbæk og hendes webbutik Lirum Larum Leg er nomimeret til prisen som Årets E-ner. Foto: Presse.

Lirum Larum Leg nomineret til ny pris

Helsingør - 16. maj 2017

Foreningen for Dansk Internethandel, FDIH, som hvert år uddeler E-handelsprisen, har i udvidet med en ny pris, nemlig Årets E-ner, der går til en internethandelsbutik, som har gjort et særligt indtryk.

I feltet af nominerede finder man lokal repræsentant i form af Anja Lytzen fra Hornbæk og hendes webbutik Lirum Larum Leg, som sælger legetøj og interiør til børneværelset. Lirum Larum Leg, der tæller 15 faste ansatte og 50 i højtiden op til jul, havde et godt 2016, hvor man oplevede 25 % vækst og satte fart på eksporten til Norge. FDIH lægger i deres nominering af Anja Lytzen også vægt på, at hun siden virksomheden kom til verden har formået at kombinere arbejdet med at være mor til fire børn i alder 2 til 13 år.

Selv glæder iværksætteren fra Hornbæk over nomineringen og håber, at den kan inspirere andre til at forfølge deres iværksætter-drøm.

- De, der har sagt til mig undervejs, at man ikke kan drive forretning med hjertet, tager fejl. Lirum Larum Leg er beviset på, at det godt kan lade sig gøre at have hjertet med i det, man gør og samtidig drive en fornuftig forretning. Kan vi med denne nominering inspirere andre til at gøre det samme, vil det glæde mig rigtig meget, siger hun.

Anja Lytzen og Lirum Larum Leg har tidligere vundet bland andet Børn I Byens pris for 'Bedste Legetøjsbutik 2015' og Ivækstprisen som 'Årets Kvindelige Iværksætter 2010'. Prisen som Årets E-ner uddeles torsdag den 18. maj.