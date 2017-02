Der deltager 30-40 i den internationale ungdomslejr, som Lions står for.

Lions bejler til ungdomslejr

Lions Helsingør forventer at blive værtsby for en international ungdomslejr i 2020, og derfor søger den humanitære organisation allerede nu ildsjæle, som har lyst til at være med til projektet.

- Er du den ildsjæl, der vil være med til at opfylde Lions Helsingørs drøm om at lave en Lions Ungdomslejr i Helsingør 2020? Det spørgsmål stillede Lions Helsingør i forbindelse med receptionen i sidste uge, hvor Lions International 100 års jubilæum blev fejret på samme dag, som de lokale Løver kunne fejre 55 års fødselsdag.

Baggrunden er, at Lions international har et meget velfungerende ungdomsudvekslingsprogram (17-21 år), som Lions Helsingør ønsker også at gøre tilgængeligt for Helsingørs unge. Programmet går ud på, at unge fra forskellige lande udveksles. Konkret får de unge et ophold hos en lokal familie 1-2 uger kombineret med en 2 ugers ungdomslejr. Lions i Danmark afholder 4 ungdomslejre med ca. 150 unge fra hele verden og udsender ca. 120 unge danskere til tilsvarende lejre i andre lande.

Håber på ildsjæle

Lions Helsingør har hidtil ikke indgået i dette arbejde med ungdomsudveksling på grund af manglende ressourcer, men håber nu at kunne tiltrække ildsjæle med interesse for dette projekt til at hjælpe med at få realiseret ønsket om at give Helsingørs unge mulighed for at komme på Lions ungdomslejre i andre lande og sikre værtsfamilier i Helsingør til at modtage unge fra andre lande, som skal på Lions ungdomslejr i Danmark.

I første omgang skal Lions Helsingør kunne tilbyde 2-3 lokale unge at deltage i ungdomsudvekslingsprogrammet og tilbyde værtsfamilier til et tilsvarende antal fra udvekslingsprogrammet fra andre lande. Målet er, at Helsingør i 2020 kan stå for en af de danske ungdomslejre med 30-40 deltagere.