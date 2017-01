Lilleskolen holder støttekoncert for Gambia på Elværket

Eleverne fra 10. klasse på Helsingør Lilleskole har samlet kræfterne for at arrangere årets støttekoncert for Gambia på Elværket.

Fredag den 13. januar kan du høre masser af lokale unge bands i Elværket og samtidig støtte en god sag, når 10. klasse fra Helsingør Lilleskole står bag en storstilet støttekoncert for Gambia.

Gennem de sidste 20 år har skolen samarbejdet med Kuntaur Fullakunda Upper Basic School i det fattige vestafrikanske land, og i de seneste år har en stor del af hjælpearbejdet først og fremmest været muligt med indtægterne fra den årlige støttekoncert i Elværket.

Som en del af venskabs-samarbejdet har lilleskolens 10. klasse hvert år rejst tre uger til Gambia for bl.a. at bo i den lille landsby, hvor skolen ligger, og på den måde har støtteprojektet været en synlig del af skolegangen for de unge.

- Vores elever kommer hjem med et nyt perspektiv på tilværelsen, og deres familier siger, at det er nogle helt nye børn, de får hjem, siger lærer Jens Høeg, der har været med på turen gennem flere år.

Dette års 10. klasse kommer dog desværre ikke selv til at møde de afrikanske elever, for på grund af aktuel politisk uro i Gambia måtte lilleskolen kort før jul - mindre end en måned før den planlagte afrejsedag - aflyse besøget i landet, fordi man ikke kunne garantere for elevernes sikkerhed.

Med meget kort varsel er det dog lykkedes i stedet at etablere en tur til Ghana, så de unge alligevel kommer til at opleve det afrikanske kontinent.

Man har dog valgt stadig at afholde støttekoncerten til fordel for de gambianske venner, og derfor går hele overskuddet fra koncerten i Elværket til Kuntaur Fullakunda Upper Basic School.

Pengene fra Helsingør bruges bl.a. til at betale skolegangen for 14 afrikanske elever, og desuden er de med til at skaffe skolemateriale, sko og tasker til eleverne i den lille landsby.

Elværket åbner dørene klokken 17, fredag den 13. januar, og koncerten varer frem til klokken 01. Her kan du blandt andet høre lokale unge bands og DJs som De Ristede Løg, Daily Dose, Grey Yesterday, Daniel Lanz, Frygisk Dominans, Lil Maccie Skrrt, samt DJ Michael og lilleskolens eget musikhold.

Entreen koster 50 kr., og der vil være salg af mad og drikke i løbet af aftenen.