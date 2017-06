Placeringen direkte ud til stranden og klitterne få skridt fra Helsingør Nordhavn gør byggegrunden til en af Helsingør Kommunes absolut attraktive. Alligevel har den ligget tom hen siden 2007. Illustration: Arkitema Architects

Liebhaver-projekt fik parkerings-dispensation

Helsingør - 09. juni 2017 kl. 04:01 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet af 157 lejligheder i første række til Gummistranden er rykket tættere på efter udvalgsmøde, skriver Frederiksborg Amts Avis. Et flertal i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget bestående af alle medlemmer på nær Anders Drachmann, Frit Demokrati, viste sig på det seneste møde at imødekomme langt de fleste ønsker fra selskabet bag det store ejendomsprojekt Kronborg Strandby på Tretorn grunden ud til Gummistranden. For på mødet sagde udvalgsflertallet nemlig ja til at dispensere fra kommunens regler i parkeringsnormen ved at tillade, at alle de påbudte 157 parkeringspladser bliver placeret i terræn. Kommunens regler siger ellers, at der skal opføres en parkeringskælder, hvis antallet af parkeringspladser ved et sådant byggeri i byen overstiger 140. Ligeledes sagde udvalget også ja til, at de påbudte yderligere 20 gæsteparkeringspladser godt kunne anlægges på en kommunalt ejet grund, som ligger mellem Tretorn-grunden og Øresundsakvariet, og ikke behøvede at ligge på det nye byggeris grund.

- Vi i flertallet var enige om at imødekomme bygherrens krav på nær et punkt om energikrav, men i forhold til gæsteparkeringen var vi også enige om, at der er tale om en grund, som bygherren skal købe af kommunen, siger Teknik- Miljø- og Klimaudvalgets formand Johannes Hecht-Nielsen(V).

Stram økonomi

Bygherren begrunder selv via en ansøgning fra projektets arkitekt, Arkitema Architects, at justeringerne er nødvendige for, at projektet rent økonomisk kan komme til at hænge sammen.

Byggegrunden blev købt helt tilbage i 2007 af Selskabet Kronborg Strandpark PS af Helsingør Kommune for 135 millioner kroner, hvilket viste sig at være en meget dyr pris, da finanskrisen under et år senere brød ud, og det oprindeligt planlagte boligprojekt på grunden, der havde en anden arkitektur end den nuværende, blev droppet.

Kronborg Strandpark PS er ejet i fællesskab af pensionskasserne PBU og PFA samt entreprenørfirmaet WR Entreprise.

