Leise Theilgaard. tv., modtager på mandag Socialprisen. Her ses hun sammen med Kirsti Rudbeck fra Center for Dagtilbud og Skoler til sommerens camp på Villa Fem og i Multiparken. Foto: Victor Viemose.

Leise får Socialprisen

- Leises værdier tegner stedet: Sammenhold, mangfoldighed og inklusion. Områdets forskellige socialklasser i mange farver præger hverdagen, og det afspejles i Villa Fem og det vigtige arbejde, der udføres der, siger Jytte Mejnholt og tilføjer, at Selskabet Mødre- og Børnehjælpen med prisen ønsker at sætte lys på et kommunalt fyrtårn, som med sit store engagement, viden og ihærdighed har formået at skabe et fristed med udvikling for områdets børn og familier.