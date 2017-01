Se billedserie Festivalen er især stolt over at kunne præsentere det indflydelsesrige britiske band This Heat, der er genopstået efter 40 år under navnet This Is Not This Heat. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Legendarisk postpunk på årets Click Festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Legendarisk postpunk på årets Click Festival

Helsingør - 02. januar 2017 kl. 20:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musikprogrammet for den syvende Click Festival er så småt ved at være på plads, og om lidt over fem måneder vil Kulturværftet og Værftshallerne igen blive indtaget af excentriske og ekstraordinære kunstnere fra hele verden. Lineup'et for Click 2017 byder blandt andet på flere egenproduktioner og særligt kuraterede konstellationer af artister fra både ind- og udland.

- Publikum kan se frem til et musikalsk lineup, der præsenterer et bredt spekter af progressive og eksperimenterende genrer. Vi har en lang række artister, som vi mener er repræsentative for musik, der er relevant og interessant, uafhængigt af sin placering i tid, fortæller Georg Rasmussen, leder af Click Festivals musikspor.

Arrangørerne vil løbende frigive programmet for den kommende festival, der vanen tro byder på et sansebombardement af koncerter, udstillinger, seminarer, workshops, installationer og performances. I første omgang er tre navne blevet offentliggjort fra musikprogrammet - nemlig Yves Tumor, Anna Zaradny og This Is Not This Heat.

Klubstjerne fra USA

Sean Bowie er opvokset i Tennessee og bosat i den italienske by Torino. Under kunstnernavnet Yves Tumor har han for nyligt udgivet sit anmelderroste debutalbum 'Serpent Music' på Pan Records og er desuden af den kontroversielle rapper Mykki Blancos crew på pladeselskabet Dog Food Music.

Den amerikanske kunstner er uden tvivl en ny stjerne på den eksperimenterende elektroniske scene, og han vil med sit intense, energiske og karismatiske liveshow være en del af festivalens mere kluborienterede natprogram.

Anna Zaradny, der er fra den polske havneby Stettin, er en komponist, kunstner og performanceartist med en unik tilgang til musik, der lægger sig i krydsfeltet mellem det akustiske og elektroniske. Hendes arbejde er i høj grad drevet af improvisation, og arrangørerne forventer, at hun vil levere en smuk, dyster og fremragende koncert.

Postpunkere genopstår

I 1970'ernes Storbritannien satte bandet This Heat standarden for post-punk, og i dag anses de for at være blandt de mest betydningsfulde bidragsydere til den eksperimenterende musikscene. Efter 40 år er gruppen genopstået under navnet This Is Not This Heat med de to legendariske originalmedlemmer Charles Bullen og Charles Hayward i spidsen.

På årets program er post-punkbandet et af de lysende højdepunkter, og selvom der er gået nogle år, beskrev den britiske avis The Guardian deres gendannelseskoncert som »A rousing reunion from an unstoppable force« og sluttede anmeldelsen med bemærkningen »This doesn't feel like nostalgia, but a new beginning«.

Click Festival finder sted den 20.-21. maj 2017 på Kulturværftet og i Værftshallerne i Helsingør. Festivalen tager favntag med fremtiden og stiller skarpt på alt det fantastiske og vilde, der sker i krydsfeltet mellem videnskab, kunst og teknologi - nu og i fremtiden. Earlybird-billetter kan købes frem til 30. januar på www.clickfestival.dk.