Sommerens Ironman har været én af de helt tunge poster på tilskudsbudgettet i 2017. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Lavvande i den kulturelle tilskudskasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lavvande i den kulturelle tilskudskasse

Helsingør - 10. maj 2017 kl. 06:05 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune har næsten allerede opbrugt budgettet til tilskud til kulturarrangementer for 2017. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. 9.500 kroner. Det er de penge, som diverse arrangører af kulturelle events i Helsingør skal kæmpe om resten af 2017. Selvom vi blot skriver 9. maj, så har Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune brugt næsten alle de lidt under en million kroner i tilskudspuljen. Det fremgår af dagsordenen for et møde i udvalget i aftes. Der kan dog formentlig hentes 95.000 på, at 'Opera i det fri' ikke ser ud til at blive afholdt i Helsingør i år.

Mange ansøgninger og beskæring

Henrik Møller (S), der er formand for Kultur- og Turismeudvalget, erkender at situationen er presset og at det svært, at støtte alle de lokale ting, man gerne vil.

- Det handler om, at vi har modtaget rigtigt mange ansøgninger, mens der samtidig er skåret i puljen. Vi vil rigtigt gerne støtte mange af de her lokalt forankrede og også lidt nicheprægede ting, men den nuværende situation tvinger os til at kaste et mere kritisk på de ansøgninger, som kommer ind, siger Henrik Møller.

Blandt de verserende ansøgninger, som risikerer at få mindre i tilskud end ønsket er sangskriverfestivalen 'Nordsjæl', Helsingør-Helsingborg-samarbejdet Kunst på Kryds, Foreningen Kalaaliaraqs fejring af Grønlands nationaldag og LGBT-foreningen Happy Copenhagen.

Ironman vejer tungt:

Heller ikke når det kommer til tilskudspuljen til større events, kan Helsingør Kommune beskyldes for at sidde på pengene. Her resterer der 135.000 af de oprindelige 3.245.000 kroner. Den helt store sværvægter på budgettet er sommerens European Championship i halv Ironman, som noterer sig for næsten halvdelen af budgettet. Henrik Møller føler dog, at pengene er godt givet ud.

- Vi kunne selvfølgelig altid bruge flere penge, men det handler også om at finde en balance, når f.eks. skoler og institutioner er spændt hårdt for økonomisk. Jeg synes generelt, vi har fået meget for de penge, vi har investeret i kulturen, siger Henrik Møller.