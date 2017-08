Læseklubberne er klar til en ny sæson

Det særligt nordiske har sat sit præg på snart sagt alle læseklubberne, men vi vil særligt fremhæve muligheden for at læse og debattere Tarjei Vesaas genoversatte perle af en roman, Fuglene, i nORDisk læseklub.

Har man en forkærlighed for at debattere vil læseklubben Moderne Idéer være sagen; Ud over at læse de to debatbøger, vil man også kunne møde forfatterene til bøgerne i to debatarrangementer på Biblioteket Kulturværftet.