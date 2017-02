Børnene på Espergærdes skoler får færre lærere og pædagoger efter de varslede fyringer. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Lærere og pædagoger fyres i Espergærde

Helsingør - 27. februar 2017

Otte lærere, seks pædagoger og pædagogmedhjælpere og en medarbejder yderligere vil onsdag blive varslet opsagt i Espergærde skoedistrikt, som omfatter Mørdrupskolen, Tibberupskolen, Espergærde skole og Grydemoseskolen. Det oplyser skoleleder Andreas Elkjær i en pressemeddelelse til Frederiksborg Amts Avis.

De varslede fyringer kommer blot en måned efter, at Helsingør skoledistrikt var ude i en tilsvarende fyringsrunde. Her blev 15 ansatte på Helsingørs skoler varslet fyringer, mens der blev nedlagt et tilsvarende antal stillinger andre steder på børne- og ungeområdet.

Andreas Elkjær forklarer, at Espergærde Skole i de seneste år har haft et merforbrug i forhold til budgettet, blandt andet på grund af faldende børnetal og øgede udgifter til specialområdet. Sidste år kom skolen således ud med et underskud på 8,4 millioner kroner, og for 2017 forventes et tilsvarende underskud, hvis udgifterne ikke nedbringes.

- For at genoprette økonomien på Espergærde Skole vil skolen onsdag den 1.marts 2017 varsle opsigelser for 15 medarbejdere for at rette op på skolens økonomi fra 2017 og i årene herefter. Dertil kommer, at cirka seks stillinger ikke genbesættes.

Baggrunden for opsigelserne er det faldende børnetal og en række forhold omkring Espergærde Skole, der tilsammen betyder at skolen har et stort underskud. Udover et faldende elevtal, har skolen uforudset flere elever i specialtilbud, der har været ekstra høje udgifter til drift af IT (reparation af elevpc, smartboard m.v.) og ekstra udgifter i forbindelse med, at medarbejdere opsagt i 2016 er stoppet, forklarer skoleleder Andreas Elkjær