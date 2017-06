Længslen efter nye horisonter

Siden Mikkel Beha var helt lille, har eventyret og rejserne til søs været en stor del af hans liv. I dag, onsdag den 7. juni klokken 17, tager Mikkel i et foredrag publikum med på en rejse ud i den store forunderlige verden, og alle de udfordringer der følger med, når man slipper fortøjninger til den velkendte hverdag, og tager på eventyr. Mikkel fortæller om at rejse med børn, om mødet med fremmede kulturer og glæden ved at krydse de store oceaner. Men også om det hårde slid det indimellem kan være for at få sine drømme til at gå i opfyldelse. Mikkel viser billeder fra et langt liv på verdenshavene og klip fra TV-serien "Kurs Mod Fjerne Kyster". Han vil desuden fortælle om alt det, man ikke ser på TV.