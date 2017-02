Lægger brik for brik i pusle- spillet om værftshallerne

Ismejeri og værksted

Kommunen har fået henvendelse om muligheden for at åbne et ismejeri i værftsbygningerne, sportsarrangører og galleri-folk har vist interesse for at benytte de rå haller, og til juli forventes det, at et maritimt arbejdende værksted kan slå portene op. Det er Museet for Søfart, som vil, forsøge at videreudvikle de maritime aktiviteter i og omkring Kulturhavnen, og som har etableret dialog med en række maritime interessenter, som har interesse i at etablere et fællesskab omkring et åbent, arbejdende bådværkstedsmiljø i Hal 16 - den gamle smedje. Interessenterne er Nationalmuseet, som vil etablere sig med tre historiske skibe i Kulturhavnen, S/S Bjørn og Træskibs Sammenslutningen.