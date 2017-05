Sent torsdag eftermiddag mødte en stor gruppe LTF-medlemmer fra København og Hillerød op ved Vapnagaard, og parkerede bilerne på parkeringspladsen ved Helsingør Gymnasium. Foto: Sarah Marie Winther

LTF er nu også uden aktiv afdeling i Helsingør

Helsingør - 09. maj 2017 kl. 04:05 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Men bandens ledende medlemmer fra Blågårds Plads forsøger at holde fast i en base i Helsingør, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det er ikke kun i Kokkedal, at der ikke længere er nogen afdeling af bandegrupperingen Loyal To Familia, LTF. Det gælder også for tiden i Helsingør.Sådan lyder vurderingen fra en række personer med kendskab til situationen lige nu, som Frederiksborg Amts Avis har talt med.

Men samtidig er der tale om en meget ustabil situation, hvor kriminelle kræfter gerne vil bevare eller erobre kontrollen med særligt hashmarkedet.

Derfor var politiet også, som omtalt i Frederiksborg Amts Avis lørdag, mødt meget talstærkt op torsdag aften, da en stor gruppe medlemmer af LTF fra København og Hillerød mødte op på parkeringspladsen ved Helsingør Gymnasium overfor Vapnagaard og markerede, at det var »deres område«. Siden fortsatte markeringen kortvarigt på blandt andet Stengade i indre by, hvorefter politiet fik gruppen til at forlade byen, og fulgte deres biler godt på vej ind mod København. Hurtigt til stede i Vapnagaard var udover politiet også kommunens kriminalpræventive medarbejdere.

Frederiksborg Amts Avis erfarer i øvrigt, at der blandt de personer som blev set ved besøget i Helsingør var LTF's absolut ledende medlemmer fra Blågårds Plads på Nørrebro i København.

På trods af, at både afdelingen i Kokkedal og Helsingør i virkeligheden er fortid, så giver det også anledning til bekymring i hele det område, som LTF har opereret i, at en af organisationens ledere for nylig er kommet på fri fod efter en længere fængselsdom, og øjensynlig - ifølge rygterne på gaden - har store planer for at »udvikle« grupperingen i en retning, som minder om de mere etablerede bandegrupperinger.

