Jan Ryberg.

L: Er der lavet lokumsaftaler ?

Helsingør - 10. september 2016 kl. 12:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er der på forhånd lavet lokumsaftaler, for så deltager jeg ikke i budgetforhandlingerne, lød det fra Lokaldemokraten Jan Ryberg, da han ellers havde erklæret budget 2017 for en overkommelig opgave, der ikke burde skabe de store problemer. Han hentydede til, at Kajakklubben, hvor det radikale byrådsmedlem er med, sidste år fik 5 mio. kr. i tilskud. I følge Ryberg for at få ham til at stemme for budgettet.

Ryberg vil renovere Byskolen i stedet for at bygge nyt, han ønsker et sundhedshus på Esrumvej, Stadion på Gl. Hellebækvej og at Hal 25 på Kulturværftet indrettes som værksted for bevaringsværdige skibe.

Længere åbningstid, bedre bemanding og ingen lukkedage i daginstitutionerne, var et andet budgetønske. Kolonihaveejerne skal fredes, og udviklingsplanen for city skal igangsættes snarest. Udsattegrupper skal hjælpes og de frivillige foreninger skal have bedre vilkår.

- Men for at få de mange ønsker opfyldt, skal Helsingør blive bedre til at skabe indtægter til kommunen.

- Skattelettelser er absolut ikke en farbar vej på nuværende tidspunkt, fastslog Ryberg.

