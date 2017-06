Hegnet på hundestranden på Gummistranden får nu lov til at blive stående i en periode, mens kommune, huneejere og Kystinspektoratet finder frem til en god løsning, der kan tilfredsstille alle. Foto: Victor Viemose

Kystdirektoratet: Vi finder en god løsning for hundestranden

Helsingør - 27. juni 2017 kl. 04:07 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kystinspektoratet lader hegnet på Gummistranden stå indtil videre, skriver Frederiksborg Amts Avis. Hegnet på hundestranden på Gummistranden bliver alligevel ikke fjernet. I hvert fald ikke denne sommer. Det fastslår afdelingschef Hans Erik Cutoi-Toft fra Kystinspektoratet, som er den lov-administrerende myndighed.

- Det er Helsingør Kommune, der skal søge om frist-udsættelse, og vi har været i kontakt i dag ( fredag, red.) hvor kommunen mundtligt har bedt om fristudsættelse. Den er vi selvfølgelig indstillet på at give, når vi senere på dagen får en skriftlig ansøgning, siger Hans Erik Cutøi-Toft.

Rimelig tidsfrist

- Vores indstilling er, at vi stille og roligt skal finde en tilfredsstillende løsning. Det er Helsingør Kommune, der skal ansøge om, hvad der er brug for, og det vil vi give en rimelig tidsfrist til. Det gør ikke noget, hvis den strækker sig ind i efteråret, bare vi finder en god løsning, siger afdelingschefen i Kystdirektoratet.

Hans Erik Cutoi-Toft opfordrer nu kommunen og hundeejerne, der benytter Gummistranden, til at sætte sig sammen og komme med et udspil.

- Og hvis de vil have, at vi skal deltage, så sætter vi os da gerne sammen og kommer med rådgivning. Vi indgår meget gerne i arbejdet med at finde en løsning for hundestranden, som både kommunen, hundeejerne og myndighederne kan være tilfredse med.

Kystinspektoratet havde oprindelig lagt op til, at det opsatte hundehegn, som sørger for at adskille badegæster og hundeluftere, skulle erstattes af afmærkning og skiltning.

- Det er svært at give fuld tilladelse til, som det er nu, men lad os nu se, hvad vi kan finde frem til, lyder det besindigt fra Hans Erik Cutoi-Toft.

Glade hundeejere

I henhold til Naturbeskyttelsesloven er hunde-indhegningen ulovlig, og skulle have været pillet ned senest fredag.

Hundeejerne, der har kæmpet for hegnet, er glade ovenpå fredagens melding.

Hundestranden har eksisteret i to et halvt år og er blevet vældig populær, fordi der her er et sted, hvor hundene kan slippes løs, så de kan lege og bade uden at genere de andre gæster på badestranden.