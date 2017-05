Kvindesvømning fortsætter

Seks stemmer for og to imod. Det var resultatet, da Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget mandag eftermiddag satte sig sammen for at tage stilling til, om den såkaldte Kvinde-

Svøm-ordning skulle have fortsat økonomisk støtte for at kunne fortsætte i yderligere to år. KvindeSvøm er et ugentlig hold i Helsingør Svømmeklub kun for kvinder, der oprindeligt blev startet som et to-årigt forsøg efter ønske fra en gruppe indvandrerkvinder. I dag er langt hovedparten af deltagerne på holdet da også af arabisk og tyrkisk afstamning.

Netop det faktum har givet anledning til modvilje mod projektet fra blandt andet Dansk Folkepartis Ib Kirkegaard, der til Helsingør Dagblad har udtalt, at han »ikke mener, at KvindeSvøm fremmer integration, men derimod giver kvinderne et fejlagtigt syn på, hvordan tingene fungerer i Danmark.«