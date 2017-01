Kvinde uden kørekort påkørte to biler

En 23-årig kvinde fra Helsingør skulle måske nok se at få taget det kørekort, hun aldrig har fået, hvis hun agter at blive ved med at køre bil. Hendes køreevner trænger i hvert fald til en gevaldig opgradering. Det vidner hendes kørsel onsdag eftermiddag om.

Klokken 15.35 fik Nordsjællands Politi anmeldelse om, at en kvinde i en ældre rød Audi A4 netop hav de påkørt en Skoda og en VW Golf på parkeringspladsen ved Pontoppidansvej, da hun skulle bakke ud. I stedet for at stoppe op og se, hvad der var sket og udveksle papirer med de skadelidte, drønede kvinden bare videre. Men vidner havde sikret sig bilens registreringsnummer, og politiet kunne derfor kontakte ejeren af bilen, som hævdede, at hun ikke havde været ude og køre. Det havde derimod den 23-årige kvinde, som nu kan se frem til flere sigtelser for overtrædelse af færdselsloven - herunder at hun ikke har erhvervet kørekort.