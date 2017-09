Kvinde med kærestesorg ville hoppe i havn

Ulykkelig kærlighed kan gøre ondt, og for en 24-årig kvinde var kærestesorgerne natten mellem lørdag og søndag så voldsomme, at hun ville hoppe i Helsingør Havn. Flere forbipasserende ringede omkring kl. 04.00 til politiet for at få hjælp, mens de forsøgte at holde kvinden fra at springe.