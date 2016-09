Kvinde bortvist fra tankstation

Klokken 18.22 torsdag fik politiet en anmeldelse fra Q8-tanken på Klostermosevej. Her var en kvinde blevet utilfreds over et eller andet og nægtede at gå uden at få lov til at tale med en leder. Men lederen var ikke på stedet før fredag, og derfor forsøgte personalet at bortvise kvinden. Hun var dog kørt fra stedet, da politiet nåede frem.