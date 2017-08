Kunstner skal male tunnel på Vapnagaard

Aaron Li-Hill er uddannet billedkunstner men hans baggrund som graffitimaler ses i hans kunst. Han er verdensberømt for sine gavlmalerier, som han har udført over hele verdenen. I Ålborg har han malet et stort værk, der viser sagnhelten Holger Danske og et ulvekobbel, men hans kunst findes også på gavle i bl.a. Tyskland, Australien, USA, Canada og Ukraine. Herudover har Li-Hill udstillet på kunstmuseer i USA, Australien og Canada. I sine værker udforsker kunstneren temaer som industrialisering, videnskabelige gennembrud og mennesket versus naturen. Li-Hill er optaget af at vise, at kompleksiteten i vores samtid er forbundet med en usikkerhed. Kunstnerens stil er personlig. Motivet maler Li-Hill flere gange oven i hinanden og det giver et levende udtryk. Som om motivet er i bevægelse. Det kan være en fugl der flyver, en ulv på spring efter sit bytte eller et menneske der løber af sted. Hans motiver fortoner sig i streger og det giver værket et på en gang råt, skrøbeligt og drømmeagtigt udtryk.

Anden omgang tunnelmaleri

For to år siden forvandlede den spanske streetart-kunstner Liqen tunnelen mellem Blisgård og Multiparken til et farverigt værk. Resultatet blev en stor succes: Ikke alene blev tunnelen smuk, men kunstneren samarbejdede i respekt med Vapnagaards multietniske beboere og fik skabt en ny forståelse af et fællesskab. Her efter to år er der stadig folk, som stopper op og bliver optaget af detaljer i Liqens maleri og værket kan også stadig tiltrække kunstinteresserede langvejsfra. Vapnagaard og Boligaarden blev derfor glad for at høre, at Kunst og byrum gerne ville samarbejde om endnu et tunnelværk. Linqens værk har været med til at bane vejen for nye historier om Vapnagaard - i pressen blandt andet - og givet beboerene mulighed for selv at fortælle nye positive historier om dejlige Vapnagaard.