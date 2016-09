Kun få morgenmænd på genbrugspladsen i Skibstrup

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør besluttede sidste år, at øge serviceniveauet ved at forlænge åbningstiderne på Skibstrup Affaldscenter. Mens kunderne har taget nogenlunde imod den ekstra åbningstime fra kl. 17 til 18 alle ugens dage, så viser registreringer, at kunderne i de tidlige timer om morgenen er få.

- Da vi i sin tid besluttede at udvide åbningstiderne, var det for at forbedre vores service til kunderne. Det første halvår af 2016 viser dog, at brugen i den tidligste morgentime har været begrænset. Forsyning Helsingør skal have fokus både på service og økonomi, og vi vil derfor nøje følge udviklingen i de tidlige timer resten af efteråret. Og så gør vi status i forbindelse med behandlingen af næste års budget, siger Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.