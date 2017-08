Kulturværftets Spisehus havde en dårlig start. Men de seneste er driften blevet forbedret. Foto: Pressefoto Foto: Nicolai Perjesi Photography

Kulturværftets Spisehus bliver sendt i udbud

Helsingør - 29. august 2017 kl. 21:15 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kultur- og Turismeudvalgets formand frygter for dårligere service, skriver Frederiksborg Amts Avis. Forvaltningen skal nu i gang med at lave et udbud for driften af Kulturværftets Spisehus og caféen i Toldkammeret. Det blev besluttet på byrådsmødet mandag aften.

Læs også: Spisehuset og Toldkammercaféen rykker tættere på en udlicitering

Forslaget kom oprindeligt på dagsordenen efter et ønske fra Konservative og siden har forvaltningen vurderet, at driften af de to spisesteder efter alt at dømme var i strid med kommunalfuldmagtens forbud mod, at kommunen driver erhvervsvirksomhed i konkurrence med private.

Kultur- og Turismeudvalgets formand Henrik Møller(S) advarede imidlertid på det kraftigste mod idéen. Han henviste til, at Kulturværftets Spisehus lagde ud med at være drevet af en privat forpagter, som ikke kunne få driften til at løbe rundt, hvilket resulterede i begrænsede åbningstider og en konkurs. Ligeledes fremhævede, at der ikke var noget, som bød på opgaven sidste gang, at den var udbud. Problemet er i den forbindelse først og fremmest køkkenet, som kun er indrette som et såkaldt anretter køkken.

I stedet foreslog Henrik Møller, at udbuddet skulle udskydes indtil, at man havde fået opført et tidssvarende køkken.

Omvendt fremhævede blandt andre Philip Læborg(K) og Michael Mathiesen(K), at situationen er en anden i dag på grund af Kulturværftets og Kulturhavnens store succes, og at driften sagtens kunne løses bedre.

Et flertal i Byrådet bestående af K, V, DF, R og Frit Demokrati besluttede, at driften skulle i udbud.

Imod stemte S, SF og Enhedslisten.

Jan Ryberg, Lokaldemokraterne, deltog ikke i afstemningen på grund af inhabilitet. Det skyldes, at han er medejer af Værftets Madmarked, som kunne tænkes at byde på driften af caféerne.

