Kulturværftet får prisen for Årets Bogsamling

Helsingør - 28. februar 2017

Fremmødet var stort og smilene brede, da bibliotekschef for Bibliotekerne i Helsingør Kommune, Søren Mørk Petersen, fik overrakt blomster og en præmiesum på 50.000 kr. som symbol på, at Biblioteket Kulturværftet har Årets Bogsamling 2016. Prisen er ny af sin slags og uddeles af foreningen Danske Skønlitterære Forfattere.

- Et folkebibliotek skal favne bredere end den lokale Bog & Idé. Det skal byde på noget for enhver smag. Fra Linse Kessler-biografier over Jussi Adler-Olsen-krimier til Goethe og den kinesiske Nobelpris-modtager, Mo Yan. Det lever Biblioteket Kulturværftet op til.

Sådan sagde formand for Danske Skønlitterære Forfattere, Jan Thielke i sin rosende tale i forbindelse med prisoverrækkelsen og lagde også vægte på Kulturværftets evne til at indkøbe kvalitet og udsmide med måde.

Ny nordisk samling

Bibliotekschef Søren Mørk Petersen var begejstret for at modtage den nystiftede pris.

- Vi er enormt glade og stolte over at modtage anerkendelse for noget, som er en rigtig vigtig del af vores arbejde, sagde Søren Mørk Petersen.

Han kunne samtidig løfte sløret for, at præmiepengene skal bruges på at lave en nordisk samling, der yderligere vil styrke Kulturværftets position.

Det betyder dog ikke, at næste års pris er sikret, da reglerne foreskriver, at det samme bibliotek ikke kan vinde to år i træk.