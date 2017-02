Kulturpromenade giver budgetoverskridelse

Elsinore Walk, der er et nyt tilbud til turister, kommer til at koste 138.000 kroner mere end først antaget. Det fremgår af dagsordenen for mandagens møde i Kultur- og Turismeudvalget. Elsinore Walk er et nyt tilbud, hvor turister via blå prikker og skilte guides på en byvandring forbi Helsingørs 20 vigtigste attraktioner med en tilhørende guidebog og app. Den ekstra udgift på 138.000 oven i de oprindeligt budgetterede cirka en million kroner skyldes bl.a. en ændret type skiltning og at guidebogen skulle oversættes til tyrkisk og arabisk.