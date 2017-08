Eivør fra Færøerne er noget af et scoop for Bølgens første store udendørskoncert 9. september. Foto: Bo Petersen Foto: Bo Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Kulturhuset Bølgen klar med sæsonens program Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturhuset Bølgen klar med sæsonens program

Helsingør - 18. august 2017 kl. 19:47 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Programmet for efterårets aktiviteter i kulturhuset Bølgen i hjertet af Ålsgårde er meget omfattende, og byder blandt meget andet på en ny nordisk musikfestival, jazzlørdage, Hornbæk Jazzklubs arrangementer med genrens mest anerkendte navne, aktuelle foredrag, kurser, rejser, teater og filmaftener. Det kom alt sammen frem forleden, da Udita Budde, Palle Knudsen og Casper Skovgaard fra Bølgen fortalte om efterårets tilbud.

Årets store satsning er musikfestivalen »Nordsjæl« lørdag 9. september, som foregår i skoven ved Hammermøllen i Hellebæk. De smukke omgivelser og naturen er også baggrunden for, at den nordiske musik er temaet for éndagesfestivalen.

Navnene til årets festival er naturligvis nordiske, og det er lykkedes for arrangørerne, at få den færøske stjerne Eivør, der har vundet flere Danish Music Award-priser, øverst på plakaten. Derudover byder programmet også på musik med islandske Svavar Knutur. Fra Danmark kan man opleve Annika Aaakjær, Julie Marie, Ise, tidligere kendt som Annelouise, Alex Marv og Havulv. Koncerten bliver afviklet ved hjælp af en større gruppe frivillige.

Billetter til festivalen er sat til salg på billetten.dk

Trump og Nordkorea I løbet af efteråret kan man også blive klogere på nogle af verdenspolitikens helt aktuelle emner og personer. Således kommer cand. mag i amerikanske studier Philip Chr. Ulrich fra netmediet Kongressen.com forbi 30. august, og fortæller om »Trumps verden«. Nordkorea er også blevet et varmt aktuelt emne. Og netop Nordkorea kan man blive klogere på 27, september, hvor Anne Morgenthaler Echwald fra Espergærde for tæller om de to år i midten af 1970'erne. hvor hun boede med sin mand i det lukkede land.

- Vi fik foredraget på programmet , da Anne fik hjælp på vores værksted til at digitalisere billederne fra tiden. Så det bliver et foredrag med nyrestaurerede billeder, som i øvrigt blev optaget i det skjulte, fortæller Udita Budde.

I løbet af efteråret er der også mulighed for at dygtiggøre sig med PC og iPad-kurser for begyndere.

- Centralt for alt det vi laver er, at vi vil samle Ålsgårde og skabe fællesskaber, forklarer daglig leder Udita Budde.

- Når vi engang om måneden laver brunch om søndagene, så er det ikke noget, som vi laver for at konkurrere med andre. Hos os kan man ikke bestille plads, og vi serverer det hele ved langborde, det handler om, at man skal møde naboen, og at børnene kan lege med hinanden, forklarer han.

Samarbejde er en succes Det var med en vis nervøsitet, at Hornbæk Jazzklub forrige år valgte at afholde koncerterne på Bølgen i Ålsgårde. Men ændringen til den faste adresse i Ålsgårde har tværtimod øget billetsalg og givet flere medlemmer således er der nu ofte omkring 100 gæster til klubbens koncerter.

- Jazzklubben er i stand til at få nogle af de helt store navne indenfor genren til at komme, forklarer Casper Skovgaard fra Bølgen, som også har ansvaret for Bølgens lydstudie.

I efteråret byder jazzklubben på fire koncerter, og første gang er 1. september med Ninna Milner & Det Bæredygtige Orkester.

Lokale navne I år markerer Bølgen også den landsdækkende Spil Dansk-dag 2. november, hvor tre navne med lokal baggrund går på scenen. Det drejer sig om Stig Skovlind, Ise og Alex Marv,

Lokal musik kan man også opleve allerede 15. september, hvor der er »2 lokale på Bølgen«, hvor man kan opleve Herbie and The Heartbeats og Summerland feat Marie Dam Jensen.

Programmet kan hentes på Bølgen og findes også på hjemmesiden Boelgen.dk