Se billedserie Kronborg Vinterbadelaug benytter denne bro, når de skal nyde det kolde gys i Nordhavnen, men en betonflåde med et ordentlig omklædningshus og sauna er et stort ønske.

Send til din ven. X Artiklen: Kronborgs vinterbadere ønsker et omklædningshus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kronborgs vinterbadere ønsker et omklædningshus

Helsingør - 24. maj 2017 kl. 04:05 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En betonflåde med et omklædningshus med sauna er et udtalt ønske i badelauget, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det syner ikke af meget, det diminutive lille røde træhus på Nordhavnens søndre mole, som det ligger der med udsigt til Kronborg og selve havnen. Men det er Kronborg Badelaugs klubhus, og det er omdrejningspunktet for de 60 medlemmer, som badelauget har i dag.

Ganske vist har Badelauget fået en flot, bro, som medlemmerne kan bruge, når de udfordrer det kolde gys, men ønsket er, at der også etableres en betonflåde i det hjørne af havnen, hvor den såkaldte bådebro »Bananen« ligger, og hvor ingen både kan lægge til. På betonbroen vil der kunne opføres i vinterbadehus med sauna - og et af bestyrelsesmedlemmer, Steffen Agger, har allerede fået tilsagn fra Produktionsskolen om, at dens elever kan og vil bygge et sådant hus - ligesom de har bygget de øvrige små røde hytter på havnen.

En af vinterbaderne, Ove Skjærbæk, har tegnet en skitse til, hvorledes omklædningshuset kan tage sig ud, så det ikke kommer i karambolage med de strikse regler, der gælder for sigtelinierne til Kronborg.

Mangler vilje

Men i Kronborg Badelaug er der en frustration over, at der ikke sker noget i sagen. Lauget selv har tilvejebragt cirka 100.000 ud af de 450.000 kroner, som projektet ventes at koste, men der mangler en politisk velvilje til at skaffe de sidste midler til, at vinterbadehuset kan realiseres.

- Der er stor velvilje hos de kommunale myndigheder, men når vi kommer ind til kernen, er der foreløbig ingen penge til os. Vi har ikke fået bevilget penge fra uforbrugte anlægsmidler - og så er det lidt forfra igen, forklarer formanden for Kronborg Vinterbadelaug, Frank Rosenfeldt.

Badelauget har for nylig holdt generalforsamling, og her blev det påpeget, at badelaugene i Espergærde, Snekkersten og Hornbæk bor gratis på kommunal grund eller på brugerejede havne. Men Kronborg Badelaug betaler godt 1700 kroner om året for det lille røde skur ved molens start, for havnen er en forretning.

Derfor håber man på kommunal velvilje overfor hus-projektet.

dorte