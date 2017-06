Kronborg er med på kyst-udstilling

Med en kystlinje på over 7.000 km er havet omtrent allestedsnærværende i Danmark, og netop kystlandskaberne er en særlig motivgruppe for fotograf Janne Klerk, som har indfanget og beskrevet de evigt foranderlige kyster i meget store fotografier - så store, at man næsten kan fornemme sin egen tilstedeværelse i motiverne. På Fuglsang Kunstmuseum på Lolland kan man sommeren over frem til den 27. august opleve et større udvalg af disse værker med motiver fra det meste af Danmark - blandt andet dette motiv fra Helsingør.