Kronborg Knights er ubesejrede

Skumsprøjtet for boven var til at få øje på, da Kronborg Knights søndag den 21. maj gæstede Køge og spillede mod Køge Marines/Copenhagen TomahawksII.

Kampens facts var følgende: Første TD(Touch Down) var et kast fra Lukas Ravn til Mads Henneberg Bertram. 2. TD blev sat ind af Asger Nielsen. Et rushing TD. (Løb den ind) 3. TD blev scoret af Nicolaj Elnef, også et rushing TD. 4. TD var Lukas Ravn der kastede den til Mikkel Djurhuus. 5. TD var også et kast begået af Mads Clemmesen til Daniel Clausen, der hermed Kampen endte 34-6 i Kronborgs favør. De 36 kampklare spillere anført af headcoach Thomas Frausing lavede bølgen hele vejen hjem til Helsingør.