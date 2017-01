Manglende tid og for meget travlhed giver Anders Drachmann, K, som begrundelse for, at han nu alligevel ikke opstiller til kommunalvalget til november.

Kontroversiel politiker genopstiller alligevel ikke til byrådet

Helsingør - 18. januar 2017 kl. 10:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han stod som nummer 20 på Det konservative Folkepartis officielle opstillingsliste til det kommende kommunalvalg den 21. november, og så sent som den 2. januar bekræftede det konservative byrådsmedlem Anders Drachmann overfor Frederiksborg Amts Avis, at han genopstiller til valget. Men nu har han ændret mening.

I går meddelte han, at han alligevel ikke genopstiller. Travlhed på advokatkontoret og manglende tid er hans begrundelse.

Anders Drachmann opstillede for første gang til byrådet ved sidste valg, og han fik partiets tredje-højeste stemmetal med 469 personlige stemmer.

Derfor fik han naturligt nok en plads i det magtfulde økonomiudvalg, og han har desuden plads i det travle udvalg for teknik, klima og miljø.

Og netop kombinationen af tunge politiske poster og en stadigt voksende advokatforretning har nu fået Drachmann til at vælge det politiske liv fra. Han bliver dog siddende til valgperiodens udløb ved udgangen af dette år.

Anders Drachmann har været et kontroversielt medlem af den konservative byrådsgruppe, og har adskillige gange stemt anderledes end gruppen. Alligevel begræder hans politiske venner og »fjender« hans beslutning om ikke at genopstille, og mange takker ham på facebook for hans politiske indsats. Blandt andet den konservative vælgerforenings formand, Jesper Haase, som skriver:

- Tak for din indsats, Anders, der altid har båret præg af et stort engagement, og derfor forståelse for din beslutning. Ting skal gøres helhjertet, og det er altid svært at brænde sit lys i to ender. Held og lykke med dine forretninger.

Byrådskollegaen Michael Mathiesen skriver: Du har gjort en forskel, Anders. Tak for kampen gamle dreng, og Morten Blomsterberg: God beslutning. For dig og for os andre. Tak for dit engagement. Og for at vise, hvad kommunalpolitik også kan gå ud på.

Bodil Bardram Tærsbøl skriver: Trist for de konservative, mens Jørgen E. Hansen., tidligere socialdemokratisk byrådsmedlem skriver: Ærgerligt, men nok fornuftigt set.