Den konservative gruppeformand, Mette Abildgaard, var fredag på besøg på Øresundakvariet, hvor akvariechef Jens Peder Jeppesen (th.) og borgmester Benedikte Kiær (tv.) fortalte om stedets økonomiske udfordringer. Foto: Victor Viemose

Send til din ven. X Artiklen: Konservativ gruppeformand vil redde Øresundsakvariet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservativ gruppeformand vil redde Øresundsakvariet

Helsingør - 20. august 2017 kl. 07:17 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fanget mellem to stole. Sådan beskriver chef for Øresundskvariet, Jens Peder Jeppesen, den situation, som akvariet øjeblikkeligt står i. Med et underskud for det indeværende år på 2,1 millioner kroner, som ser ud til at stige til 4,1 millioner i 2019, er Jens Peder Jeppesen ikke sikker på, at der findes noget Øresundsakvariet om få år. Det store problem er, at Øresundsakvariet ikke falder ind i hverken den kategori, der hedder selvejende museer eller zoologiske haver. Akvariet er ejet af Københavns Universitet og hører sammen med en forskningsenhed på Nordhavnen i Helsingør. Den struktur betyder, at Øresundsakvariet ikke er berettiget til samme statslige tilskud som øvrige museer eller akvarier.

- Vi har været nødsaget til at tjene vores egne penge gennem entréindtægter og skoleture, og vi har i en årrække kørt på en knivsæg rent økonomisk, siger Jens Peder Jeppesen.

Københavns Universet betaler for husleje, el og vand, men løn og drift skal Øresundsakvariet selv finansiere. Det er ikke fordi, at besøgstallet svigter. Det har ligget stabilt mellem 40.000 og 50.000 årligt de senere år, selvom det tærede lidt på besøgene, da Den Blå Planet og M/S Museet for Søfart meldte deres ankomst i 2013. Den største faktor er en dyr renovering i 2014 og 2015 samt stigende fællesudgifter, og nu er presset ved at blive for stort på akvariet.

- Vi siger simpelthen stop. Vi kan ikke klare det længere. Vi er seks fastansatte, som arbejder 60 til 80 timer om ugen, og citronen kan ikke presses mere, siger Jens Peder Jeppesen.

Et råb om hjælp Øresundsakvariet har taget fat i Helsingør Kommune, som var enig i, at situationen var kritisk. Derfor har borgmester Benedikte Kiær kontaktet den konservative gruppeformand og folketingsmedlem, Mette Abildgaard for hjælp. Håbet er, at Mette Abildgaard, som fredag eftermiddag var på besøg på Øresundsakvariet, kan få sagen med som en del af et kommende finanslovsudspil.

- Øresundsakvariet har en helt fantastisk formidling af Øresund, og tiltrækker rigtigt mange skoleklasser og turister fra resten af Sjælland. Derfor har vi nu foretaget det her råb om hjælp, siger Benedikte Kiær.

Sammen med Jens Peder Jeppesen viste hun fredag eftermiddag den konservative gruppeformand rundt på Øresundakvariet og fortalte om udfordringerne. Mette Abildgaard lovede i samme forbindelse at forsøge at få Øresundakvariet med i finanslovsforhandlingerne.

- Kun ved at formidle viden om havet kan vi være med til, at folk passer på det. Det er en rigtig vigtig opgave, som det er fair, at staten bidrager til. Derfor vil jeg presse på for, at Øresundsakvariet får et fast driftstilskud på to millioner kroner. Jeg ser ikke, at der er noget juridisk til hinder for det. Det handler bare om, at man politisk prioriterer det, siger Mette Abildgaard.

De økonomiske udfordringer har tvunget Øresundsakvariet til kontinuerligt at sætte entrépriserne op, og den udvikling ser Mette Abildgaard meget gerne stopper.

- Løsningen er ikke at skære ned eller at hæve priserne. Formidlingen og de guidede ture er en vigtig del af akvariet, ligesom at vi skal sørge for, at priserne er i et leje, hvor alle kan være med, siger Mette Abildgaard.

Akvariechef Jens Peder Jeppesen glæder sig over, at der bliver taget handling, og man kan forblive under Københavns Universitet.

- Det giver et helt unikt samspil at have forskningen herude, så jeg tror ikke, det ville være lykken for os at være selvejende. Nu håber vi på, at der kommer en løsning, siger Jens Peder Jeppesen.