Se billedserie Fiskeriminister Karen Ellemann og formanden for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Søren Jacobsen, til Fiskens Dag på Nordhavnen. Foto: Allan Nørregaard

Konk kan blive det nye sorte

Helsingør - 04. september 2017 kl. 04:39 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konk. Smag lige på ordet ! Konkylie er måske det mest nærliggende, at komme i tanke om, og konk er netop en havsnegl, som de kommende år kan give fiskerierhvervet i Danmark en ny stor succes. Konk-sneglene er nemlig et kæmpehit i Kina, men også i Frankrig spiser man havsnegle med største velbehag.

Fisk på bordet

Og fiskeriminister Karen Ellemann var helt sikkert også klar til at servere de spændende og flotte snegle for sin familie søndag aften, hvor hun havde lovet fisk til middag.

Det fortalte hun, da hun deltog i Fiskens Dag på Nordhavnen sammen med blandt andre borgmester Benedikte Kiær.

I et fantastisk smukt sensommer-solskinsvejr kunne man blive klog på havet og dets mange ressourcer.

Ikke mindst kokkene har mulighed for at vise nye veje, når det ikke kun handler om torsk, rødspætter og fiskefrikadeller. Og Casper Sobszyk fra Strand og Badehotel Marienlyst havde taget landkøkkenet med på havnen og stod klar med den skønneste sensommersalat bestående af grillet rødspætte ( syv minutter på hver side), syltede og sprøde grøntsager som gulerødder og fennikel, forskellige sprøde salater og en dressing af grillet og røget gulerodspuré. Ikke dårligt.

Tang og makrel

Tang er blevet populært i madlavning, og Danmarks Naturfredningsforening fortalte om mange forskellige tangtyper. Øresundsakvariet havde blandt andet stillet et stort og spændende følebassin frem og naturcenter Nyruphus var klar til at udfordre folk i at filettere havfriske makreller, som adskiller sig fra andre fisk ved ikke at have en svømmeblære.

Primus Motor bag Fiskens Dag er Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, og både foreningen og formanden, Søren Jacobsen , fik mange anerkendende ord med på vejen af både minister og borgmester.

- Her går erhvervsfiskeri side om side med det mangfoldige dyreliv, som Øresund byder på. Helsingør har 30 kilometer kystlinie, så havet betyder rigtig meget for os, fastslog Benedikte Kiær og pegede på, hvor vigtigt respekten for det biologiske liv er.

Hun nævnte også, at det var nødvendigt at stoppe sandsugningen på Lappestenen, som er blevet ødelagt af intensiv sandsugning i mange årtier.

Benyttelse og beskyttelse

Den nye fiskeriminister Karen Ellemann erkendte, at det er svært at finde balancen mellem benyttelse og beskyttelse, når det handler om fiskeri, men hun mente, at der er en balance i dansk fiskeri mellem store og mindre fiskere.

- Og så er det tankevækkende, at vi eksporterer så mange fisk, som vi tidligere ikke anede, man kunne spise. Tak til kokkene, som forstår at udnytte havets fantastiske natur-ressourcer, sagde Karen Ellemann.