Kongelig Vivaldi-koncert på Marienlyst

Der er mulighed for at opleve nogle af de helt store kompositioner inden for klassisk musik, når der søndag den 16. juli klokken 19.30 er koncert på Marienlyst Slot under titlen 'Kongen, Vivaldi og Venedig.' Her opfører en internationalt ensemble fra Italien, Japan og Danmark en koncert, som Kong Frederik den 4. overværede i 1709, da han ankom til Venedig som turist til byens karneval. Vivaldi og hans berømte pigeorkester fra kirken og klosteret Pieta spillede musik, som var dedikeret til kongen, som blev i Venedig i flere måneder grundet en isvinter. Ved hjemrejsen medbragte Kong Frederik d. 4 otte store krystallysekroner og en glassamling, der nu findes på Rosenborg Slot. Koncerten på Marienlyst Slot vil med enkelte afstikkere afspejle den musik, som den danske konge blev præsenteret. Konceret varer omkring to timer med en indlagt pause. Billetter kan bestilles på telefon 45930778.