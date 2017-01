Kommuner kan ikke fyre Forenede trods medejers dom for skattesvig

I Odense, Helsingør, Slagelse, Aabenraa og Ringkøbing-Skjern er den overordnede vurdering, at der ikke er basis for at ophæve eksisterende kontrakter med Forenede på baggrund af dommen mod Michael Krogh. Det oplyser kommunerne til Fagbladet 3F og Politiken.

Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K) forklarer, at for at kommunen kan komme ud af kontrakten, kræver det, at Forenede Service ikke lever op til de krav, der er stillet i kontrakten.

- Hvis vi ophæver aftalen risikerer vi derfor et erstatningsansvar svarende til et større millionbeløb for uretmæssigt kontraktbrud. Den udgift ønsker jeg ikke at pålægge borgerne i Helsingør Kommune, skriver Benedikte Kiær i en mail.

Kommunen oplyser, at den de seneste tre år har betalt Forenede Service 80 millioner kroner for den leverede rengøring.

I sidste uge besluttede økonomiudvalget i Fredensborg Kommune at indstille til byrådet, at kommunen skal smide Forenede Service på porten. Beslutningen blev truffet som en direkte konsekvens af, at medejer af Forenede Michael Krogh blev dømt for groft skattesvig.

Retten i Lyngby idømte medejer af Forenede Michael Krogh en straf på to og et halvt års ubetinget fængsel samt en bøde på 11 millioner kroner for, at han i 2010, 2011 og 2012 solgte nogle af sine aktier i Forenede til Forenede. I forbindelse med tre handler solgte han aktier til selskabet for i alt 26,2 millioner kroner. Imidlertid blev der ikke betalt skat af handlerne.

Forenedes nuværende direktør, Carsten Clement, erkendte under retssagen, at Forenede havde brudt skattelovgivningen ved ikke at indeholde og indbetale udbytteskat samt indberette de tre aktiehandler, som Michael Krogh blev dømt for.