Kommunen støtter FC Helsingør i yderligere et år

Helsingør - 25. august 2017 kl. 20:18 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En aktuel 11. plads i Superligaen efter at have kravlet op gennem de danske fodboldrækker er den imponerende virkelighed, som FC Helsingør befinder sig i. Det er en rejse, som delvist har været hjulpet på vej af Helsingør Kommune, der i den seneste byrådsperiode har støttet holdet med et årligt tilskud på 800.000 kroner. Den fire-årige aftale udløber ved udgangen af året, og derfor skulle Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget tirsdag tage stilling, i hvilket udforming den aftale skulle fortsætte.

- Vi blev enige om at forlænge aftalen med et år af hensyn til det kommende kommunalvalg, siger Jens Bertram (K), der er formand for udvalget, til Frederiksborg Amts Avis.

Den et-årige aftale tillader et nyt SIF-udvalg at tage stilling til aftalen på ny til næste år. Socialdemokraten Peter Poulsen foreslog at forlænge aftalen med to år for at give FC Helsingør mere ro på bagsmækken, men det forslag blev stemt ned.

Tilskud til håndbolddamer

På udvalgsmødet blev der også fundet 30.000 kroner i tilskud til Helsingør Håndbolds damehold, som i år rykkede op i 2. division. En oprykning, der nu betyder, at holdet får flere udgifter til udekampe uden for Sjælland, hvorfor klubben havde anmodet om 50.000 kroner.

- Grunden til, at vi gav et lidt lavere beløb er, at Helsingør Håndbold har mulighed for at søge tilskud til rejseudgifterne andetsteds i kommunen, forklarer udvalgsformand, Jens Bertram.

