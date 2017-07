Flere af de tvivlsomme fakturaer handlede om arbejder foretaget her i kommunens bygning på Birkedalsvej i Prøvestenscentret. Foto: Sarah Marie Winther

Kommune blev snydt: Håndværker dømt for faktura-fusk

Helsingør - 04. juli 2017

Ejer af elektrikerfirma snød Helsingør Kommune for store summer. Flere sager kan være på vej. Det skriver Frederiksborg Amts Avis tirsdag. I flere år lykkedes det en i dag 62-årig ejer af et elinstallatørfirma ved Skævinge at snyde Helsingør Kommune for betydelige summer ved at udstede stærkt usandfærdige fakturaer for udskiftninger af elinstallationer. Imidlertid blev installationerne ikke - som det fremgik af fakuraerne - udskiftet med nye. I stedet blev de nemlig udskiftet med brugte dele eller repareret på stedet.

Ved Retten i Helsingør er den 62-årige blevet dømt for at have snydt kommunen for et beløb på mindst 235.000 kroner fordelt på 31 fakturaer fra 2014 frem til marts sidste år.

Sagen blev afgjort som en tilståelsessag, og den 62-årige valgte at modtage dommen på fire måneders betinget fængsel. Derudover er der taget forbehold for, at Helsingør Kommune vil kræve erstatning.

Sandsynligvis er der tale om første dom i et større kompleks, hvor tre embedsmænd i Helsingør Kommunes Center for Teknik & Miljø sidste år blev afskediget og politianmeldt for at have taget imod returkommission i forbindelse med bestilling af mindre håndværksopgaver.

De tre embedsmænds er blevet efterforsket af Nordsjællands Politi, og for øjeblikket er anklagemyndigheden ved at undersøge, hvorvidt der skal rejses tiltale.