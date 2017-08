Se billedserie Landstedet er en af den meget respekterede arkitekts meget få enfamiliehuse og er fra 1918. Det har i øvrigt udsigt til Øresund. Foto: Kurt Rodal Hoppe/Realdania By & Bolig

Send til din ven. X Artiklen: Kom indenfor i Kay Fiskers smukke landsted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom indenfor i Kay Fiskers smukke landsted

Helsingør - 16. august 2017 kl. 07:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag åbner ejeren Realdania for en sjælden gang dørene op for den berømte arkitekts landsted på Valnøddevænget. Når Realdania By & Byg søndag 20. august klokken 10 slår dørene op til et smukt, historisk landsted på Valnøddevænget i Snekkersten, kan man træde ind i et stykke dansk arkitekturhistorie. Landstedet er tegnet af arkitekten Kay Fisker for 100 år siden, og er i dag bevaret som et enestående bidrag til vores fælles kultur- og bygningsarv. Åbent hus er gratis - alle er velkomne.

Han er hverken lige så kendt som Arne Jacobsen eller Jørn Utzon i den brede offentlighed. Alligevel stod arkitekt Kay Fisker i mere end en menneskealder som en høvdingeskikkelse i dansk arkitektur.

Gennem sin lange karriere nåede Kay Fisker kun at tegne ganske få enfamiliehuse. Landstedet i Snekkersten fra 1918 er et dem, og det fremstår med en sjælden stilsikkerhed og sans for proportioner. Realdania By & Byg købte huset i 2014 og restaurerede det fra kælder til kvist. I dag fremstår ejendommen atter i den ånd og med den karakter og de farver, som Kay Fisker skabte.

Arkitekten Kay Fisker

Men hvem var han egentlig denne Fisker, som begik noget af det fineste danske boligbyggeri igennem tiden? Hornbækhus og Vester Søhus i København og stationsbygningerne på Gudhjembanen på Bornholm. Kay Fiskers huse er hverken glamourøse eller specielt kendte. Alligevel anfægtede ingen hans position som arkitektverdenens førstemand. Som arkitektpersonlighed havde Kay Fisker et sjældent format, og som lærer og professor på Arkitektskolen gennem mere end 40 år fik han enorm indflydelse på den danske arkitekturs udvikling.

En ramme om livet

»Arkitektur er jo kun en ramme om livet, ikke et mål i sig selv, og denne ramme må være så neutral, at livet frit kan udfolde sig inden for den,« mente Fisker. Derfor blev hans huse så uhyre enkle. Særligt for det danske boligbyggeri siden 1920'erne har Kay Fisker haft afgørende betydning. Etageboligbyggeriet blev hans væsentligste arbejdsområde, og det almennyttige byggeri udgjorde en stor del af hans produktion. I boligbebyggelsen Vester Søhus i København rykkede han partiet ved altanen tilbage og skabte dermed både større altaner og lysere lejligheder.

Man kan opleve huset fra klokken 10 til 16, når Realdania By & Byg for en enkelt dag åbner huset for offentligheden i forbindelse med lejerskifte.

Læs mere om åbent hus på www.kayfisker.dk