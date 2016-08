I modsætning til i andre kommuner betaler Helsingør Kommune for pleje af kolonihaveområderne, hvilket årligt koster 300.000 kroner. De fleste af pengene bliver dog brugt på at vedligeholde parken her på Solbakken, som er offentlig og fredet. Foto: Allan Nørregaard

Kolonihave-leje er slet ikke så billig endda

Helsingør - 01. september 2016 kl. 04:34 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingørs kommunale kolonihaver har en leje på linje med de kommunale haver i Hillerød, fremgår det af nyt notat. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I forbindelse med dette års budgetforhandlinger er størrelsen på lejen af de kommunalt ejede kolonihaver igen kommet på dagsordenen, og er udpeget som et sted, hvor der potentielt kan findes et større årligt beløb på lidt under 3,5 millioner kroner ved at hæve lejen til et såkaldt »markedsniveau«.

Netop markedslejen for kommunens cirka 450 kolonihaver i Pindemosen, Klostermosen Solbakken og Gurre har tidligere været omdiskuteret. For hvordan fastsætter man en »markedsleje« for grunde, som bliver solgt via en venteliste og er forbeholdt personer i lejligheder?

I forvaltningens oplæg til budgetforhandlingerne, som bygger på en fremskrivning af en vurdering fra ejendomsmæglerfirmaet Home Erhverv i Helsingør fra 2011, er der lagt op til en tidobling af lejen pr. kvadratmeter pr. år fra i dag mellem 1,66 og 2,51 til mellem 18,7 og 23,5.

Som supplement til denne vurdering, som tilbage i 2011 blev højlydt kritiseret af flere byrådsmedlemmer, har forvaltningen i Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet et notat, som sammenligner med priserne i det kommunalt ejede kolonihaver i Nordsjælland og Københavnsområdet.

Den nærmeste kommune, hvor der findes sammenlignelige kolonihaver er Hillerød Kommune, hvor boligpriserne også generelt godt kan sammenlignes med dem i Helsingør.

Men langt dyrere i Gentofte

Her er den årlige leje pr. have på 1.126 mod 1.072 til 1.531 i Helsingør. Dog er lejen pr. kvadratmeter i Hellerød 0,31 kroner højere.

Tilgengæld er priserne dog i en anden liga i Københavns, Rudersdal og Gentofte Kommuner, hvor den årlige leje er på mellem 2.200 og 2500 kroner. Det kan dog også indvendes, at hus- og grundpriserne i disse kommuner helt generelt er betydeligt højere end i Helsingør.

Forslag : Dyrere end i Gentofte

Hvis et flertal i forbindelse med budgetforhandlingerne vælger at følge forslaget til en servicereduktion i fuldt omfang, og derved får en årlig besparelse på lidt under 3,5 millioner årligt, så vil den årlige leje pr. kvadratmeter i Helsingør faktisk - noget overraskende - ende med at ligge langt over prisen i de kommunalt ejede kolonihaver i København, Rudersdal og Gentofte.

I Helsingør vil den årlige leje pr. kvadratmeter således ende på mellem 18,7 og 25,3 kroner. I den dyreste af kommunerne, Gentofte, som forvaltningen har hentet oplysninger fra, er lejen pr. kvadratmeter således på 6,24 kroner.

For den enkelte lejer vil det betyde, at man vil gå fra at betale mellem lidt over 1.000 og 1.500 til 13.000 til 15.000 kroner om året. Forvaltningen har også undersøgt lejersammensætningen i haverne, hvoraf det fremgår, at en meget stor del af lejerne er pensionister, og at op til 95 procent af beboerne i nogle af haveforeningerne bor i lejebolig.

