Kørte med coke i blodet

Klokken 18.51 onsdag aften blev en 25-årig mandlig bilist standset rutinemæssigt i krydset ved Jernbanevej og Trækbanen, og sigtet for at køre bil selv om han var påvirket af euforiserende stoffer.

Den 25-årige, der bor i Helsingørs indre by, er ifølge Nordsjællands Politi mistænkt for at have været påvirket af kokain.