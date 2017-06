Kørte i bil med løsnede hjulbolte

En 30-årig kvinde fra Helsingør fik sig et chok, da hun natten til tirsdag satte sig ind i sin bil der holdt parkeret på Sydvej, for at køre hjem.

Da kvinden begyndte at køre blev hun hurtigt klar over, at noget var helt galt, for bilen rystede voldsomt, og først da opdagede hun, at ukendte havde løsnet fire hjulbolte på hendes Citroen.

Bilen havde holdt parkeret på Sydvej mellem klokken 16.30 og 01.15 natten til tirsdag.