Kniv og spækbræt erstatter perleplader på Kadetten

Helsingør - 19. august 2017 kl. 07:51 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når strømmen af turister bevæger over den yderste voldgrav og inden for Kronborgs mure, drejer de fleste til venstre for at komme til selve slottet. Et højresving fører mod den gamle Kronværksby, som står til at få en overhaling, og det kan måske kan ændre på trafikken på Kronborgs arealer. I den gamle løjnantsskole flytter flere nye, kreative virksomheder ind i takt med, at den gule, traditionsrige bygning er ved at blive renoveret. Og den 1. august startede en helt nye STU-uddannelse, Kadetten. STU står for Særligt Tilrettelagt Uddannelse og er målrettet unge, der af årsager, som spænder lige fra autisme til angst til udviklinghæmning, ikke kan varetage en gængs uddannelse. Indtil videre er 13 unge startet på den nye STU-uddannelse, der ledes af Lene Lissau.

- De unge står med meget forskellige forudsætninger, men det kan nogle gange give en god dynamik. De udadvendte kan hjælpe de mindre sociale, som så måske til gengæld er bedre til at læse og skrive, siger Lene Lissau.

Selvom alle lokaler og faciliteter ikke er færdige endnu, er de unge allerede i fuld gang på Kadettens tre praktisk orientere linjer. I haven klargøres flere udendørs bede, mens der hakkes kartofler og svampe i køkkenet og støvsuges og gøres rent i det tilstødende lokale.

Café og mødelokaler »Her har vi planer om, at der skal være konferencerum. Og her skal være en lille scene til musik og underholdning.« Mens Lene Lissau viser rundt på den gamle løjtnantskole i Kronværksbyen, der er under renovation, står det hurtigt klart, at planerne for stedet er store.

Den store, gule bygning har stået tom i en årrække, men så besluttede Slots- og Kulturstyrelsen, der ejer stedet, at der skulle til at ske noget. Konsulentfirmaet GivRum blev hyret til idéudvikling, og kom med forslaget om at samle virksomheder i huset. Samtidig meldte Lene Lissau sig på banen med et ambitiøst projekt: En kombineret STU-uddannelse og café- og mødelokale-virksomhed.

Lene Lissau har tidligere stået fire år i spidsen for en lignende STU-uddannelse på Esrum Kloster, men var tiltrukket af de helt andre muligheder, som Kadetten har.

- Mens Esrum Kloster var en smule isoleret, så ligger vi jo fantastisk her i Kronværksbyen. Vi er tæt på byen, Kronborg og kulturinstitutioner, hvilket giver nogle helt andre muligheder for samarbejder og ikke mindst for at udvikle de unge socialt, siger Lene Lissau,

Kadetten tager imod unge med særlige behov, både på STU-uddanelse, afklaringsforløb og det, der hedder beskyttet beskæftigelse, som er for personer, der allerede er tilkendt førtidspension. Indtil videre er 13 unge startet på Kadetten, men Lene Lissau regner med at komme op på 30 til 40 unge, når stedet er helt oppe at køre.

Ingen perleplader Alle er de fordelt på tre forskellige linjer: Køkken, Gartneri og Friluft, og Café og Service. Målet er, at de unge skal beskæftiges i Kadettens anden, kommercielle del, der skal bestå af en økologisk café og udlejning af lokaler til møder, konferencer og selskaber.

- Vi vil gerne flytte de unge, og det gør vi ikke ved at sætte dem til at lave perleplader, for nu at sætte det lidt på spidsen. Det gør vi ved at lære dem noget, som kan bruges i det virkelige liv, siger Lene Lissau.

Ud over at fungere i caféen, som åbner til december, og servicere kommende arrangementer i de traditionsrige lokaler, så har Kadetten også et samarbejde med de virksomheder, som er flyttet ind i huset. Blandt andet Knowmio og Zoles, som innovationsminister Sophie Løhde i sidste uge besøgte. - De unge skal blandt andet stå for frokostordningen, gøre klar og rydde af i forbindelse møder og gøre rent, fortæller Lene Lissau, som håber, at Kadetten kan løfte de unge til at blive en aktiv del af samfundet.

- Jeg tror, det er rigtigt vigtigt for de her unge at mærke, at der er nogen, der tror på dem, og at de ikke bliver set skævt til. Alle kan udvikle sig, og det er det, vi forsøger at hjælpe dem med, siger Lene Lissau.