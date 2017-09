Se billedserie Programmet til årets Knejpe Festival blev offentliggjort på et pressemøde på Café Valdemar fredag. Knejpeejerne fra venstre: Tina Standhart (Holger Danske), Tina Jørgensen (Borgerkroen), Heidi Koch (Københavneren), Jimmy Sørensen (Axelhus Bodega) og Christer Larsen (Café Valdemar). Foto: Victor Viemose

Knejpe-festival: Caribiske rytmer på byen værtshuse

Fredag kunne Knejpe Festivalen løfte sløret for årets program, der bliver med et caribisk tema til festlighederne på byens værtshuse den 6. og 7. oktober. »Det er lidt at et scoop faktisk«, siger booker Georg Rasmussen, da han når til Humørexpressen i programmet for årets Knejpe Festival, der bringer koncerter og festligheder til Helsingørs værtshuse. Dansktop-gruppen, der består af prominente dancehall-navne som Klumben, Pharfar, Chapper og Peter Lützen fra Panama, er topnavnet på årets festival. Gennemgående for programmet, som blev præsenteret fredag, er de caribiske vibes. Årets tema er nemlig Caribien i anledning af 100-året for salget af de Dansk Vestindiske Øer til USA.

- Vi har haft en udfordring i forhold til, at caribiske orkestre typisk består af mange medlemmer med instrumenter som olietønder, hvilket er svært at få plads til på værtshusene. Derfor har vi valgt at holde én tema-koncert i Toldkammeret. De øvrige koncerter bliver caribisk inspirerede og foregår på værtshusene. Mens sidste års program var mere folk-orientet, så har vi skruet tempoet op i år, og jeg tror, det bliver rigtigt sjovt, siger Georg Rasmussen.

Giver et andet ry

Det er syvende gang, at festivalen, som den 6. og 7. oktober bringer koncerter og festligheder til en række af byens værtshuse, løber af stablen. Festivalen udspringer af et samarbejde mellem Kulturværftet og Helsingørs værtshuse.

- Det er et rigtigt godt eksempel på et frugtbart samarbejde mellem kulturlivet og erhverv. Værtshusene er en rigtig stor del af den maritime fortælling om Helsingør, som vi åbner op for et bredere publikum, siger festivalleder Søs Krogh Vikkelsøe.

Seks forskellige værtshuse og Toldkammeret lægger i weekendens løb hus til koncerter, men der er syngepiger og sømandshistorier på Skibsklarerergården begge aftener. Som noget nyt i år kan man også høre koncerter til søs, da Cafe Pernille's på sundbussen Pernille er blevet en del af programmet.

Værtshusejerne er glade for at skabe en fest i gaden, og samtidig give et andet syn på værtshusene.

- Det er blevet lidt tabu at gå på værtshus, men ved at åbne os op for et stort publikum afkræfter vi nogle af de fordomme, der kan herske, siger Jimmy Sørensen, der har Axelhus Bodega.

- Det er jo en folkefest, og noget som også trækker folk til fra andre byer og fra Sverige. Samtidig får vi skabt et rigtigt sundt fælleskab på tværs af værtshusene, siger Tina Standhart, der ejer Holger Danske.

Crowdfunding og merchandise

Al entré til koncerterne er gratis, og det bliver den også ved med at være. Men værtshusene skal finde en måde at rejse flere penge på i de kommende år, da festivalen ikke længere kan regne med et kommunalt tilskud. Så nu kan man blandt andet købe flasker og lightere med Knejpe Festivalens logo på, og arrangørerne overvejer også at benytte sig af crowd- funding.

- I stedet for at være sure på kommunen, så ser vi det som et benspænd, som kan være med til at udvikle festivalen og gøre at vi holder os på tæerne i forhold til at tænke nyt, siger Søs Vikkelsøe.

Der er dog to ting, der ikke må ændres, er både værtshusejere og arrangørere enige om.

- Vi vil ikke indføre entré, da det vil ødelægge identiten ved festivalen og indsnævre målgruppen for meget. Hele idéen er, at det er en byfest, hvor man frit kan gå rundt til de forskellige værtshuse. Vi vil heller ikke gå ned på musikken eller det historiske. Vi skal bibeholde den kulturelle ballast, sådan så det ikke bliver en oktoberfest, siger Søs Vikkelsøe.

Årets Knejpe Festival finder sted fredag den 6. oktober og lørdag den 7. oktober og byder på 64 gratis koncerter.