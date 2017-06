Klovneløbet i Hornbæk afvikles på lørdag. Ruten går rundt om Hornbæk sø. Foto: Mathilde Andersson

Klovneløb med grin og støtte

Helsingør - 07. juni 2017 kl. 12:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På lørdag den 10. juni afholdes der for 6. år i træk Klovneløb i Hornbæk. Pengene, der samles ind gennem tilmeldingerne til løbet, doneres til foreningen Danske Hospitalsklovne. Hospitalsklovnen Ludo skyder løbet i gang fra Puk på Sauntevej 4 klokken 12 efter en let opvarmning, og startnumre udleveres allerede fra klokken 10.30.

Alle kan deltage og der er medaljer til alle.

Klovneløbet er et socialt familieløb, hvor alle kan være med. Du bestemmer selv om du vil kravle, gå, rulle eller løbe. Og du må selvfølgelig tage barnevognen med. Det handler nemlig ikke om at være hurtigst; det handler om at få en hyggelig og sjov dag, og samtidig støtte et godt formål.

Klovneløbet i Hornbæk er ét ud 60 Klovneløb, der afholdes rundt omkring i landet i maj og juni måned. Alle Klovneløb er arrangeret af lokale frivillige, og i Hornbæk går den to kilometer lange rute rundt om Hornbæk sø.

Tilmelding til løbet sker på www.klovnelob.dk

Det er Anja Lytzen fra legetøjsbutikken Lirum Larum Leg, der har taget initiativ til at få løbet til Hornbæk. Lirum Larum Leg har igennem flere år støttet Danske Hospitalsklovne gennem salg af klovnenæser samt ved at frivilligt at håndtere salg og pakning af Danske Hospitalsklovnes donationskort og merchandiseprodukter.

- Vi synes at Klovneløbet er den perfekte kombination, hvor man både støtter et godt formål og får motion - samtidig med at man får man en hyggelig oplevelse med masser af andre glade børn og voksne. Vi er så glade for at mærke den positive opbakning fra byen og det betyder meget for os, at være med til at støtte op om hospitalsklovnenes fantastiske arbejde siger Anja Lytzen.

I alle årene har lokale frivillige givet en hånd med. Linn Bertram står for det praktiske omkring ruten, Lise Fritzbøger står for opvarmningen og Jens Bertram har igen i år lovet at speake, så alle får en velfortjent ros, når de kommer over målstregen. Derudover hjælper løbeklubben Running Rhino med det praktiske omkring afvikling løbet. Desuden har lokale bakket rigtig godt om klovneløbet som sponsorer.