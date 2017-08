Ved Fødevarestyrelsens seneste besøg her i Aldi i Meretecentret kunne personalet ikke fremvise nogen former for måleudstyr til at måde temperaturen i køle- og frysediske. Foto: Andreas Norrie

Klamt: To sure smileyer på én måned til Aldi

En sur smiley og en bøde på 10.000 kroner efter et kontrolbesøg 3. august i år var ikke nok til at på bragt hygiejnen i orden hos Aldi i Meretecentret. Det fremgår af en netop offentliggjort kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen, som omhandler et opfølgende besøg 15. august. For denne gang resulterede kontrollanternes besøg i yderligere en nedadvendt smiley og en ny bøde på 15.000 kroner til den tyske discountgigant.

Den tilsynsførende bemærker i forbindelse med fundene i kølereolerne, at der var fare for udvikling af »patogene« mikroorganismer, hvilket betyder sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Lover bedring

Distriktschefen hos Aldi har i et svar til Fødevarestyrelsen forklaret, at der har været problemer i forbindelse med vareopfyldning, hvor kølevarer på grund af personalemangel har stået for længe på en palle, før de kom på køl. Derudover har chefen lovet at kontakte en montør til at se på kølereolerne, og samt at kassere de varer, som blev fundet med får høj temperatur.