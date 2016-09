Spørgsmålet er, hvem der går med i et budgetforlig i år. Venstre, Enhedslisten og Lokaldemokraterne er næppe med. Billedet er fra budgetaftalen 2014 , hvor Ib Kirkegaard, DF, Henrik Møller S, Johannes Hecht-Nielsen, V, Christian Holm Donatzky, R og de konservative med Benedikte Kiær i spidsen lavede en aftale. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Kiær: Vi har gang i en positiv og spændende udvikling

Helsingør - 06. september 2016 Af Dorte Møller Rasmussen

Kassebeholdningen skal styrkes og tillægsbevillingerne væk, så vi får råd til de mange anlægsopgaver, vi ønsker, lød det fra borgmester Benedikte Kiær (K), til førstebehandlingen af budgettet byrådet i aftes. - Vi gør mange ting rigtigt i Helsingør. Vi er på rette spor. Helsingør oplever udvikling og vækst. Vi har gang i en utrolig spændende og positiv udvikling.

Således lød de optimistiske toner fra borgmester Benedikte Kiær (K), da byrådet i aftes gik i gang med første-behandlingen af budgettet. Ganske vist skal der findes besparelser for 40 millioner kroner for at få balance i budgettet, men sidste års bekymring for, hvorledes enderne skulle finde sammen, eksisterer ikke i år, selvom der skal effektiviseres og prioriteres for at få råd til det nye.

Kassebeholdningen skrumper

- Så vi har udfordringer, der er til at tage og føle på, og her er kassebeholdningen et ømt punkt, for den vokser slet ikke - tværtimod. I år har vi givet tillægsbevillinger for 44 millioner kroner, så det er nødvendigt at arbejde med en kasseopbygning til 200 millioner kroner og en bæredygtig finansiering af anlæg, også selvom det kan kræve hårde politiske prioriteringer, forudså Benedikte Kiær.

De mange tillægsbevillinger har belastet likviditeten, og det risikerer at spænde ben for kommende anlægsopgaver.

Borgmesteren fremhævede dog også, at Helsingør er i rivende udvikling med flere store anlægsaktiviteter: nyt plejehjem i Hornbæk, ny skole i bymidten, ny idrætsby i Espergærde, nyt hjem til folk med psykiske lidelser blandt andet. Anlægsrammen er fyldt helt ud frem til 2019.

Sundhedsområdet

En af de store udfordringer er sundhedsområdet. Kommunen får en ekstraregning fra regionen for færdigbehandlede patienter på hospitalerne, så forebyggelse af sygdom og indlæggelser er en nødvendighed samtidig med at kommunen skal blive bedre til at tage imod udskrevne ældre borgere.

- Et andet område, hvor der er menneskelige gevinster at hente er på udsatte og sårbare børn og unge. Dem skal vi styrke indsatsen overfor, ligesom vi skal overfor en stigende gruppe borgere, som modtager hjælp især på det psykiatriske område.

Børne- og skoleområdet har også stor fokus. Daginstitutionerne skal styrkes, og kvalitet og udvikling af folkeskolen er i højsædet, pointerede borgmester Benedikte Kiær, som står i spidsen for de kommende budgetforhandlinger.