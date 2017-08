Kendt hjørneejendom bliver to etager højere

Teknik-, Miljø- og Klimudvalget har sagt ja til, at der kan bygges i højden på hjørnet af Allégade og Stenvinkelsvej.

Den markante og ældre hjørnebygning på hjørnet af Allégade og Stenvinkelsvej, som i årtier husede butikken Skum Bo kommer efter alt at dømme til at skifte udseende, og blive yderligere 1,5 plan i højden. Det står klar efter sidste møde i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, hvor et enigt udvalg sagde ja til, at bygherren Tim Gustafsen, Gustafsens udlejning, kunne gå videre med projektet. Mere præcist gav udvalget lov til at øge bebyggelsesprocenten til 180 samt fritog byggeriet for et krav om parkering på ejendommens areal.